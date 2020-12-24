Taşdemir, Kaya’yı solladı

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü Çarşamba günü 16.hafta maçında konuk ettiği Başkent ekibi Hacettepespor’u 2-0 gibi net bir skorla yenerek play-off umutlarını tazelerken, teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde 8 puana ulaştı.

Sezona teknik direktör Bahri Kaya nezaretinde başlayan Çorum Futbol Kulübü, deneyimli teknik adam nezaretinde 6 lig maçına çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 7 puan toplarken, attıkları 9 gole karşılık kalelerinde 10 gol gördüler.

Ligin 2.haftasını bay geçen Çorum FK, 7.haftada Ergene Velimeşespor’a deplasmanda 1-0 yenilirken, teknik direktör Bahri Kaya ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, Bahri Kaya sonrasındaki ilk maçında Ankara Demirspor karşısına altyapı antrenörleri nezaretinde çıkarken, sahadan 3-2 yenik ayrıldılar. Karşılaşma sonrası teknik direktör İsmet Taşdemir ile sözleşme imzalandı.

Çorum FK, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir nezaretindeki ilk sınavını 5 Kasım’da 2.Lig’in güçlü takımlarından Eyüpspor’a karşı Türkiye Kupası’nda verirken, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde İsmet Taşdemir nezaretinde 6 maça çıkan Çorum Futbol Kulübü, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 8 puan topladı. Bahri Kaya nezaretinde 6 maçta 7 puan toplayan Çorum FK, İsmet Taşdemir’le 5 maçta 8 puana ulaşıp play-off umutlarını tazeledi. Kırmızı-siyahlılar, Taşdemir nezaretindeki 5 lig maçında 11 gol atarken, kalelerinde ise 6 gol gördüler.

BAHRİ KAYA’LI ÇORUM FK

Manisa FK….1-3

Kocaelispor ...0-3 (D)

A.Afyonspor..1-1

İnegölspor…..3-2 (D)

Niğde A.F.K…4-0

E.Velimeşe…..0-1 (D)

İSMET TAŞDEMİR’Lİ ÇORUM FK

Erzincanspor…2-2

H.Trabzon……0-1 (D)

Şanlıurfaspor…5-1

Uşakspor……..2-2 (D)

Hacettepespor..2-0

(Spor Servisi)