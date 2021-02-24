Taşdemir: “Dirençli bir takımla oynayacağız”

Taşdemir’in, Niğde maçıyla ilgili açıklaması şöyle: “Niğde Anadolu, puan sıralamasında sondan dördüncü sırada. Bu açıdan bakınca iyi bir takım değilmiş gibi gözüküyor ancak bizim takip ettiğimiz kadar dirençli bir takım izlenimi veriyor.

Özellikle içeride oynadıkları Sarıyer maçında böyle bir takım olmadığını gördük. Çok ciddi ve ne oynadığını bilen bir takım. Altınordu’nun altyapı düzeni ile oynayan bir takım. Bulunduğu yeri hak etmeyen bir takım. O yüzden Niğde’de bizi iyi bir maç bekliyor.

Bu maçtaki hedefimiz de diğer maçlarda olduğu gibi 3 puan alarak Çorum’a dönmektir.”

(Spor Servisi)