Taşdemir, “Biz zoru seviyoruz”

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sancaktepe FK’yı 5-0 yendikleri maçta rakibi küçümsemeden ve oyun disiplininden kopmadan mücadele ettiklerini belirtirken, kalan maçlarda da aynı ciddiyetle mücadele edip play-off hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Play-Off’un zor gibi göründüğünü de kaydeden Taşdemir, “Ama biz zoru seviyoruz. Bu zoru da başaracağız” ifadelerini kullandı.

Öncelikle, 5-0 kazandıkları Sancaktepe FK maçını değerlendiren İsmet Taşdemir, “66.dakikaya kadar zor gibi görünen bir maçtı. Ancak gole kadar da oyunun hakimiyeti tamamen bizdeydi.

Devamlı isteyen, arzulayan taraf bizdik. Rakibimizi de küçümsemeden, ciddiyeti bozmadan, oyun disiplininden kopmadan bir oyun ortaya koyduk. Bu durum beni çok memnun etti. İnşallah bundan sonraki maçlarda da aynı ciddiyetle sahada mücadelemizi vereceğiz. Hedefimiz var. Zor gibi görünüyor ama biz zoru seviyoruz. Bu zoru da başaracağız” dedi.

HÜCUM YÖNÜ GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ

Takımın çok sayıda pozisyona girmesine rağmen çok gol kaçırdığıyla ilgili bir soruyu da cevaplayan İsmet Taşdemir, “Final bölümünde yapılan hatalar nedeniyle goller kaçıyor zaten. Doğru yaptığın zamanda gol oluyor. Bunlar futbolun güzelliği. Her şey dört dörtlük olsa futbol bu kadar güzel olmaz. Biz bunlara rağmen, bazı maçlarda doğru tercihi yapmamıza rağmen, son vuruşlarda etkili olamamamıza rağmen, bugün 51 gol attık. Bu gol sayısı çok yüksek bir rakam.

Oynanmamış 10 maç daha var. 15-20 gol daha atarsak bu maçlarda 70 rakamına ulaşmış olacağız. Bunlar çok önemli rakamlar. Ben bir teknik adam olarak en çok önem verdiğim konulardan biri, kaçan golden ziyade, pozisyona girmektir. Pozisyona girdiğin zaman 3 tane kaçar, 4’ü mutlaka gol olur.

Sancaktepe maçında da gole kadar 6-7 tane kaçırdık. En sonunda bulduk ve devamında 5 gol attık. Hücum yönü çok zengin bir takımız. Üretiyoruz, çok da kaçırıyoruz belki ama biz yeter ki üretelim.

BİZİM TAKIM HER AN HER ŞEY YAPABİLİR

Bizim takım her an her şeyi yapabilir. Yani çok iyi oynarken dip oyun da sergileyebilir. Çok kötü oynarken inanılmaz bir çıkış da yapabilir. Buna bir sürü örnek sayabilirim.

Ankara Demirspor maçında ofsayttan gol olmasa o maçı da kazanmamız mümkündü. Dolayısı ile bizim takımımızın ben hocası olarak söylüyorum. Bizim takım standart şunu oynar diyemiyorum. Bu her oyuncum içinde geçerli. Ancak bizim takım her an her şeyi yapabilecek güçte bir takım. Ben kendilerine çok inanıyorum” dedi.

“HÜSEYİN CAN ÇOK İYİ YOLDA”

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sancaktepe FK maçında amatör lisansla oynattığı U19 takımının kaptanı Hüseyin Can Sözüdoğru’nun tamamen hak ettiği için forma şansı bulduğunu söyledi.

Hüseyin Can’ın gelişime açık olduğunu ve doğru yolda ilerlediğini belirten Taşdemir, “Öncelikle şunu belirteyim ki, ben Hüseyin Can’ı oyuna alırken, birilerinden pay almak için yapmadım. Hüseyin tamamen hak etti. Bizimle çalıştığı günden bu yana her hafta üzerine koyarak çalıştı. Belli bir noktaya kendisi geldi.

Evet, belki Sancaktepe maçında daha erken oyuna alabilirdik. Ama skor 77’de zaten 3-0 olmuştu. O zaman düşünüyorduk. Ancak Ertuğrul’un sakatlığı olunca bir sonraki aşamaya bıraktık.

Bence 30 dakika veya 10 dakika süre alması çok önemli değil. Önemli olan Hüseyin Can’ın kendini geliştirmesi. Bizimle idmanlara çıktığından beri iyi bir gelişim kaydetti ancak yeterli değil. Biraz daha üzerine koyması gerekiyor. Gelişim sürecinde olan bir oyuncu. Daha önünde 2 yılı var. Bunu kısaltıp 6 aya veya 1 seneye düşürebilir. Bu tamamen kendi elinde ama gerçekçi olursa Hüseyin’in önünde daha 2 yıl gibi bir süre var. Şuan gittiği yol çok iyi, biz de teknik ekip olarak kendisine destek veriyoruz” dedi.

“TARTIŞMA, ABDULHAMİT İLE YARIMCI HAKEM ARASINDA”

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sancaktepe FK ile oynadıkları maçtan sonra yaşanan gerginliğe açıklık getirdi.

Taşdemir, “Abdulhamit ile Eren arasında olan bir gerginlik değil. Yardımcı hakem ile Abdulhamit arasında bir gerginlik oldu. Eren tamamen buna müdahale etmek isterken, Abdulhamit yükseldiği için fotoğrafa bakıldığı zaman Eren ile Abdulhamit arasında bir gerginlik olmuş gibi yansıdı. Bizim oyuncularımız arasında hiçbir sıkıntı yok. Önemli bir olay değil” dedi.

