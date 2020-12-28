Taşdemir: “Beraberliğe bile üzüleceğimiz maçı kaybettik”

Teknik patron İsmet Taşdemir’in açıklamaları şöyle: “Bizim için üzücü maçlardan birini daha oynadık. Sahalarda ender görülen, santrası olmayan goller görmeye başladık. Beraberliğe bile üzüleceğimiz maçtan maalesef mağlup ayrıldık.

SANTRASI OLMAYAN GOLLER CANIMIZI YAKIYOR

Futbolda bunlar var. Bu durumda bizi çok üzüyor. Çok da canımızı yakıyor. Bizle beraber taraftarımızı da çok üzüyor. Bir taraftan da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü daha oynanmamış çok maç var. Dolayısı ile önümüzde şuan Gümüşhanespor maçı var. Zonguldak maçını tamamen arkamızda bırakıp bu maça odaklanmış durumdayız.

GÜMÜŞHANE YÜKSELİŞTİ

Gümüşhanespor alt sıralarda yer alan bir takım olmasına rağmen son haftalarda oyun anlamında yükselişte. Son maçta özellikle grubun liderine zor anlar yaşattılar. Tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Bizim bu maçta tek bir hedefimiz var, o da sahadan 3 puanla ayrılmak.

TAKVİYE YAPMAK İSTİYORUZ

İkinci yarı için kadro planlaması içerisindeyiz. Bu doğrultuda değerlendirmemizi yapıp raporumuzu yönetime sunduk. 3 oyuncumuzla çalışmayacağımızı arkadaşlara tebliğ ettik. Bu arkadaşların yerine takımımıza uygun, camiamıza uygun, bizi hedefe götürecek arkadaşları bulmaya çalışacağız. Bulursak katacağız. Bulamazsak katmayacağız.”

(Spor Servisi)