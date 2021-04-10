Taşdemir: “Alt sıralarda yer alan takımların en iyisi ile oynayacağız”

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yarın deplasmanda Şanlıurfaspor’la oynayacakları maçı kazanıp 3 puanın sahibi olmak istediklerini belirtirken, maçın zorluk derecesinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Şanlıurfaspor’un, ikinci yarı performansına dikkat çeken İsmet Taşdemir, “Alt sıralarda yer alan takımlar içerisinde en iyisi ile oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Taşdemir’in yarınki maçla ilgili açıklamaları şöyle: “Şanlıurfaspor, sezonun ikinci yarısında diplerden kurtulup rakiplerinin 3-4 basamak üzerine çıkan bir takım.

Özellikle ara transfer döneminde kadrolarına önemli takviyeler yaptılar. Bunun akabinde de iyi bir ivme yakaladılar. O ivme de içeride oynadıkları Sarıyer maçı ile bozuldu. Yoksa şimdi daha farklı bir konumda da olabilirlerdi. Alt sıralarda yer alan takımlar içerisinde en iyisi ile oynayacağız.

Diğer maçlarımız gibi bu maçımız da çok zor olacak. Ancak rakibin zorluğundan ziyade bizim neler yapabileceğimiz çok önemli.

Bizim takımımız gerçek oyununu ortaya koyduğu sürece yenemeyeceği takım yok. İnşallah saha şartları, hakem kararları gerçek oyunumuzu ortaya koyma noktasında bir engel teşkil etmez. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak 3 puan alan taraf oluruz.”

(Hüseyin AŞKIN)

