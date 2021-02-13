Taşdemir, “3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz”
Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yarınki Afjet Afyonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, kötü oynama lükslerinin kalmadığı bir süreçte oynayacakları maçta 3 puanı alıp yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
Spor 13.02.2021, 01:39
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Takım olarak birlikte hareket etme anlayışını Afyonspor maçında gösterip galip gelmeyi hedeflediklerini belirten İsmet Taşdemir, “Çok kötü oynadığımız bir Kocaelispor maçını geride bıraktık. Bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp bizim için çok önemli olan Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamladık.
Kötü oynama lüksümüzün kalmadığı bir sürece girdik. Takımıma güveniyorum. Kocaelispor maçından önceki maçlarda gösterdiğimiz takım olarak beraber hareket etme anlayışını bu maçta tekrar gösterip bu deplasmandan bize lazım olan 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.
(Spor Servisi)
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