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Tarsus provası tamam

Pazar günü sahasında Tarsus İdman Yurdu ile kritik bir maça çıkacak olan Yeni Çorumspor dün yaptığı çift kale ile bu maçın provasını gerçekleştirdi.

Tarsus provası tamam

Pazar günü sahasında Tarsus İdman Yurdu ile kritik bir maça çıkacak olan Yeni Çorumspor dün yaptığı çift kale ile bu maçın provasını gerçekleştirdi.

18 Ekim 2019 Cuma 00:10
Tarsus provası tamam

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde saat 11.00'de başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde Tarsus İdman Yurdu maçının provası niteliğinde çift kale maç yaptıran tecrübeli teknik adam Bahri Kaya, çift kalede oynattığı oyun ile Tarsus İdman Yurdu maçında hücumu düşünen bir taktik anlayışını benimseyeceklerinin mesajını verdi. Bol pozisyonlu geçen çift kale sonunda oyuncuların yorgun düştüğü gözlenirken, açma germe hareketleri ile antrenman sona erdi.

Yeni Çorumspor'da Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

(Rıfat KARA)

Son Güncelleme: 17.10.2019 19:30
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