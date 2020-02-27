Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
115171
ALTIN
324.878
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9460
EURO
6.6877

Tarsus mesaisi tam gaz!

Pazar günü yeni teknik direktörü Ersin Küçükoğlu nezaretindeki ilk maçında Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Tarsus mesaisi tam gaz!

Pazar günü yeni teknik direktörü Ersin Küçükoğlu nezaretindeki ilk maçında Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

27 Şubat 2020 Perşembe 00:14
Tarsus mesaisi tam gaz!

Çorum Futbol Kulübü Mersin temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı 26.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde Tesisler 2 No’lu Sahada saat 11.00’de başlayan antrenmana sakatlığından dolayı yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Kıvanç Kaya katılmadı.

Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapmanın ardından yarı sahada taktik içerikli oyunla devam etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda belinde ağrı hisseden kaleci Reşat çalışmayı yarıda bıraktı. Genç file bekçisinin sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla Tarsus İdmanyurdu maçının hazırlıklarını sürdürecek.

İlgili Haberler
Osmancık’ın genç sultanları set bile vermeden şampiyon
Osmancık’ın genç sultanları set bile vermeden şampiyon
Çorum FK’nın maçını eski Süper Lig hakemi yönetecek
Çorum FK’nın maçını eski Süper Lig hakemi yönetecek
Karateci Şengül Sezek Avrupa Şampiyonu
Karateci Şengül Sezek Avrupa Şampiyonu
Çorum’dan Metin Çıtak Türkiye Şampiyonu oldu
Çorum’dan Metin Çıtak Türkiye Şampiyonu oldu
Tarsus mesaisi başladı
Tarsus mesaisi başladı
Şampiyonluk ipini Derekışla göğüsledi
Şampiyonluk ipini Derekışla göğüsledi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim