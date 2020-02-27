Tarsus mesaisi tam gaz!

Çorum Futbol Kulübü Mersin temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı 26.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde Tesisler 2 No’lu Sahada saat 11.00’de başlayan antrenmana sakatlığından dolayı yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Kıvanç Kaya katılmadı.
Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapmanın ardından yarı sahada taktik içerikli oyunla devam etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda belinde ağrı hisseden kaleci Reşat çalışmayı yarıda bıraktı. Genç file bekçisinin sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.
Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla Tarsus İdmanyurdu maçının hazırlıklarını sürdürecek.