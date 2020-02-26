Tarsus mesaisi başladı

Yeni Teknik Direktör Ersin Küçük Küçükoğlu nezaretinde Tesisler 2 No’lu Saha’da gerçekleşen haftanın ilk antrenmanına sakatlığı bulunan Kıvanç Kaya dışında tüm futbolcular katıldı. Yeni kaptan Şaban Yılmaz Genişyürek ise kasığındaki ağrılar nedeniyle takımdan ayrı çalıştığı antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu 3 takım halinde dar alan pas oyunu oynattı. Bu çalışma esnasında Küçükoğlu'nun futbolcuların moralini yükseltmek adına yakından ilgilendiği gözlenirken, antrenman açma germe hareketleri ile sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılarda Tarsus İdman Yurdu hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanla kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)