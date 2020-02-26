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Tarsus mesaisi başladı

Pazar günü deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile kritik bir maça çıkacak olan Çorum Futbol Kulübü'nde hazırlıklar başladı.

Tarsus mesaisi başladı

Pazar günü deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile kritik bir maça çıkacak olan Çorum Futbol Kulübü'nde hazırlıklar başladı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 01:09
Tarsus mesaisi başladı

Yeni Teknik Direktör Ersin Küçük Küçükoğlu nezaretinde Tesisler 2 No’lu Saha’da gerçekleşen haftanın ilk antrenmanına sakatlığı bulunan Kıvanç Kaya dışında tüm futbolcular katıldı. Yeni kaptan Şaban Yılmaz Genişyürek ise kasığındaki ağrılar nedeniyle takımdan ayrı çalıştığı antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu 3 takım halinde dar alan pas oyunu oynattı. Bu çalışma esnasında Küçükoğlu'nun futbolcuların moralini yükseltmek adına yakından ilgilendiği gözlenirken, antrenman açma germe hareketleri ile sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılarda Tarsus İdman Yurdu hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanla kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

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