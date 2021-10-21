Tarık Güldal, Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın sahasında Sarıyer’le oynayacağı maçı Adana bölgesi hakemlerinden Tarık Güldal yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta Tarık Güldal’ın yardımcılıklarını ise Mersin bölgesinden Fatih Karatağ ile Kahramanmaraş bölgesinden Adem Şahan yapacak. Yine Mersin bölgesinden Burak Filik de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Orta hakem Tarık Güldal, daha önce Çorum FK’nın 1 maçını yönetirken, 2 maçında ise dördüncü hakem olarak görev yaptı. Güldal’ın yönettiği maçta Çorum FK geçen sezonun 31.haftasında, deplasmanda Erzincanspor’u 1-0 yenerken, dördüncü hakemlik yaptığı maçlarda ise, 2015-2016 sezonunda evinde Bergama Belediyespor’u 2-0, deplasmanda TKİ Tavşanlı Linygitspor’u 1-0 mağlup etti.

(Hüseyin AŞKIN)

