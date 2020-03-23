Tarihinin en kötü ikinci yarısı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, ikinci yarıda aldığı kötü sonuçlarla önce şampiyonluk, ardından da Play-Off yarışından havlu attı. İkinci yarının geride kalan 11 haftalık periyodunda sadece 5 puan toplayabilen Çorum Futbol Kulübü, profesyonel futbol liglerinde geçirdiği 8 sezon içerisinde ikinci yarıların 11 haftalık periyodunda en az puanı topladığı sezonu geçiriyor.

Sezonun ilk yarısını 31 puanla 4.sırada tamamlayan Çorum Futbol Kulübü, devre arasına zirvenin sadece 11 puan gerisinde girerken, ikinci yarıda rüzgâr tersine döndü.

İkinci yarıya deplasmanda aldığı 1-0’lık 1922 Konyaspor yenilgisiyle başlayan Çorum Futbol Kulübü, devrenin ilk iç saha maçında İnegölspor karşısında 3-1’lik şok bir yenilgi aldı.

20.hafta maçında deplasmanda Gümüşhanespor’u 4-1 yenerek ikinci yarının ilk ve tek galibiyetini alan Çorum Futbol Kulübü, 21.hafta maçında evinde İstanbul ekibi Sancaktepe FK’ya 2-0’lık skorla boyun eğdi. 22.hafta maçında bir başka İstanbul temsilcisi Pendikspor’a deplasmanda 3-2 kaybeden Çorum Futbol Kulübü, 23.hafta maçında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor karşısında devreyi 2-0 önde kapatmasına rağmen sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

24.haftada Başkent Akademi’ye konuk olan Çorum ekibi, 2-1’lik skorla mağlup olurken, 25.hafta maçında ağırladığı Başkent ekibi Hacettepespor’a aynı skorla boyun eğdi. 26.haftada Mersin’den 3-0’lık Tarsus İdmanyurdu yenilgisiyle dönen Çorum Futbol Kulübü, 27.haftada konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon’la 0-0 berabere kalıp 3 maç aradan sonra puan aldı ve biraz olsun moral buldu. Ancak moraller 28.haftada Afyon deplasmanında alınan 3-0’lık yenilgiyle yeniden bozulurken, Çorum Futbol Kulübü’nün galibiyet hasreti 8 haftaya çıktı.

Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın dönüşünde son sıradaki Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

Sezonun ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 yenilgi alarak sadece 5 puan toplayabilen Çorum Futbol Kulübü, profesyonel liglerde geçirdiği 8 sezon içerisinde en kötü ikinci yarı performansını sergiliyor.

REKOR 19 PUAN

Profesyonel futbol liglerinde sekizinci sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, ikinci yarıların 11 haftalık periyodu itibariyle, en çok puanı 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında topladı. Kırmızı-Siyahlılar bu iki sezonda da 19’ar puan toplayarak kendi rekorunu kırdı.

Çorum Futbol Kulübü, 2012-13 sezonunda 7, 2013-14 sezonunda 16, 2014-15 sezonunda 12, 2017-18 sezonunda 9, 2018-19 sezonunda ise 16 puan topladı.

ÇORUM FK’NIN İKİNCİ YARI MAÇLARI

1922 Konya (D)…0-1

İnegölspor………1-3

Gümüşhane (D)…4-1

Sancaktepe FK….0-2

Pendikspor (D)….2-3

Zonguldak………2-2

Başkent Ak. (D)…1-2

Hacettepespor……1-2

Tarsus İ.Y. (D)…..0-3

H.Trabzon……….0-0

A.Afyonspor (D)…0-3