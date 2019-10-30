Tarihinin en iyi ikinci sezonu

Profesyonel futbol liglerindeki sekizinci sezonunu geçiren Yeni Çorumspor, 10.haftalar itibariyle en çok puan topladığı ikinci sezonu yaşıyor.

3.Lig’de ilk kez 2012-13 sezonunda mücadele eden Yeni Çorumspor, ilk 10 haftada 11 puan toplarken, bu puan aynı zamanda Yeni Çorumspor’un 10 haftalık periyotlarda en az puan topladığı sezon olarak kayıtlara geçti.

REKOR 20 PUAN

2013-14 ve 2014-15 sezonlarında 15’er puan toplayan Yeni Çorumspor, 2015-16 sezonunda 16, 2016-17 sezonunda ise 17 puan topladı.

Yeni Çorumspor, 10.haftalar itibariyle tarihinin en çok puanını 2017-18 sezonunda topladı. 10 maçta 5 galibiyet, 5 de beraberlik alıp hiç yenilmeyen Yeni Çorumspor topladığı 20 puanla rekor kırdı.

Geçen sezon 16 puan toplayan Yeni Çorumspor, bu sezon ise 2.Lig’deki ilk kez mücadele etmesine rağmen 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken, topladığı 19 puanla 10.haftalar itibariyle tarihinin en çok puan topladığı ikinci sezonu yaşıyor.

(Hüseyin AŞKIN)