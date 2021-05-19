Tarihinin en golcü takımı

Çorum FK, 2020-21 sezonunu 10.sırada tamamlamasına rağmen tarihinin en golcü sezonunu geçirdi.

2012-13 sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Çorum FK, geride kalan 9 sezon içerisinde en çok golü bu sezon attı. 36 lig maçında, 15 galibiyet, 9 beraberlik, 12 yenilgi alan Çorum FK, 54 puan toplarken, attığı 61 gole karşılık kalesinde 37 gol gördü. Çorum FK’nın attığı 61 gol, profesyonel liglerde normal sezonlarda attığı en çok gol olarak kayıtlara geçti.

Kırmızı-siyahlılar, 2012-13 sezonunda 43, 2013-14 sezonunda 49, 2014-15 sezonunda 44, 2015-16 sezonunda 47, 2016-17 sezonunda 46, 2017-18 sezonunda 51, 2018-19 sezonunda 42, 201-20 sezonunda ise 36 gol attılar.

EN ÇOK GOL YEDİĞİ 4.SEZON

Çorum FK’nın, tarihin en çok golünü attığı 2020-21 sezonu, en çok gol yediği sezonlardan beri olarak da kayıtlara geçti. Kırmızı-siyahlılar, 36 maçta 37 gol yerken, bu rakam, geride kalan 9 sezon içerisinde, kalesinde en çok gol gördüğü dördüncü sezon oldu.

Çorum FK, normal sezonlar (play-off hariç) içerisinde en çok golü 3.ligdeki ilk sezonu olan 2012-13 sezonunda gördü. O sezon 43 gol atan Çorum FK, 48 gol yedi. Kırmızı-siyahlılar, 2.ligdeki ilk sezonu olan 2019-20 sezonunda ise kalesinde tam 42 gol gördüler. Başka bir deyişle, Çorum FK en çok golü 3.Lig’deki ilk sezonu ile 2.Lig’deki ilk sezonunda yedi.

2017-18 sezonunda 39 gol yiyen Çorum FK’nın en az gol yediği sezon ise 2016-17 sezonu oldu. Kırmızı-siyahlılar, o sezon kalelerinde sadece 29 gol gördüler.

Çorum FK, 2013-14 sezonunda 35, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 36’şar, 2018-19 sezonunda ise 32 gol yedi.

(Spor Servisi)

