Tarihinin en golcü takımı

Profesyonel liglerdeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, ilk yarılar itibariyle tarihinin en golcü sezonunu geçirdi.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grupta play-off mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, ilk yarının son maçını geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda Kahramanmaraşspor’la oynadı. Kırmızı-siyahlılar, ilk yarısını 2-0 geride tamamladıkları 11.haftanın erteleme maçında, ikinci yarıda buldukları gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldılar ve sezonun ilk yarısını 26 puanla 8.sırada tamamlayıp play-off umutlarını ikinci yarıya taşıdılar.

AÇIK ARA EN GOLCÜ SEZON

İlk yarıda oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü, attığı 38 gole karşılık kalesinde 25 gol gördü.

Çorum FK’nın 18 maçta attığı 38 gol, tarihinin en golcü ilk yarısı olarak kayıtlara geçti. Kırmızı-siyahlılar, 2012-13 sezonunda 17 maçta 25 gol, 2013-14 sezonunda yine 17 maçta 25 gol kaydederken, 2014-15 sezonunda 17 maçta 22 gol, 2015-16 sezonunda 18 maçta 24 gol, 2016-17 sezonunda 18 maçta 29 gol, 2017-18 sezonunda 17 maçta 33 gol, 2018-19 sezonunda 17 maçta 26 gol, 2019-20 sezonunda ise 17 maçta 25 gol attı.

EN ÇOK GOLÜ BU SEZON YEDİ

Bu sezon, Çorum Futbol Kulübü’nün en çok gol attığı sezon olmanın yanı sıra en çok gol yediği sezon olarak da kayıtlara geçti. Kırmızı-siyahlılar, 18 maçta yedikleri 25 golle ilk yarılar itibariyle en çok golü bu sezon kalelerinde gördüler.

Çorum Futbol Kulübü, 2012-13 sezonunda 20 gol, 2013-14 sezonunda 12 gol, 2014-15 sezonunda 15 gol, 2015-16 sezonunda 19 gol, 2016-17 sezonunda 18 gol, 2017-18 sezonunda 19 gol, 2018-19 sezonunda 18 gol, 2019-20 sezonunda ise 20 gol yedi.

(Spor Servisi)