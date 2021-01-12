Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 9.haftanın erteleme maçında Pazar günü İstanbul deplasmanında Sancaktepe FK’yı 6-0 yendi. Kırmızı-siyahlıların aldığı bu skor, kulüp tarihinin en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

2012-13 sezonundan beri profesyonel futbol liglerinde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, bu zamana kadar en farklı galibiyetini 2012-13 sezonunun 11.haftasında konuk ettiği Mardinspor’u 5-0 yenerek almıştı. Kırmızı-siyahlılar, 2015-16 sezonunda Sandıklıspor’u, 2017-18 sezonunda da Cizrespor’u 5-1’lik skorla geçerken, 2016-17 sezonunda Manavgatspor’u 4-0 mağlup edip farklı galibiyetler serisine yeni halkalar eklemişti.

EN FARKLI GALİBİYETLER BU SEZON

9 sezondur profesyonel liglerde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, bu sezon tarihe geçecek 4 farklı galibiyet aldı. Evinde, 6.haftada Niğde Anadolu Futbol Kulübü, 18.haftada da Gümüşhanespor’u 4-0’lık skorla geçen Çorum Futbol Kulübü, 14.haftada konuk ettiği Şanlıurfaspor’u 5-1 mağlup etti.

9.haftanın erteleme maçında geçtiğimiz Pazar günü İstanbul’da Sancaktepe’ye konuk olan Çorum Futbol Kulübü, 6-0 gibi tarihi bir skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Çorum FK’nın aldığı bu galibiyet, kulüp tarihinde bugüne kadar alınan en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

EN FARKLI DEPLASMAN GALİBİYETLERİ

Çorum Futbol Kulübü, 6-0’lık Sancaktepe FK galibiyetiyle aynı zamanda tarihinin en farklı deplasman galibiyetine de imza attı. Kırmızı-siyahlılar, daha önce de 2017-18 sezonunda Cizrespor’u 5-1, 2012-13 sezonunda Elazığ Belediyesor’u 4-1 yenerek en farklı deplasman galibiyetlerini almıştı.

EN FARKLI YENİLGİLER

En farklı galibiyetlerin yanında Çorum FK’nın yenildiği en farklımalar da var. Kırmızı-siyahlılar en farklı yenilgilerini 2014-15 sezonunda deplasmanda Tuzlaspor’a karşı 5-1 ve aynı sezon Çorum’da 4-0’lık skorlarla alırken, 2013-14 sezonunda deplasmanda Sandıklıspor’a, 2014-15 sezonunda yine deplasmanda Ankara Adliyespor’a ve 2016-17 sezonunda play-off yarı finali rövanşında deplasmanda Altay’a 4-0’lık skorlarla boyun eğdiler.

(Spor Servisi)