Taraftarlardan Ahlatcı’ya teşekkür

Tribün liderleri adına basın açıklamasını yapan Hüseyin Nalcı, “Şehrimizin en önemli işadamlarından Ahlatcı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı, Çorumspor’umuza sponsorluk desteği verip birçok noktada Çorumspor’umuzun geleceği için projeler üretti. Bu projelerin hayata geçmesi durumunda hem şehrimizin hem de Çorumspor’umuzun geleceğinin inşa edilmesi konusunda büyük bir adım attı.

Bizler inanıyoruz ki, Çorumspor’umuz için çakılan bir çivi gelecek yıllarımızın teminatıdır.

Ahlatcı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı Beyefendiye bu duyarlılığından dolayı şahsım ve Çorumspor taraftarları adına teşekkür ediyorum. Allah kazancını bereketli eylesin.

Ahmet Ahlatcı Beyefendinin göstermiş olduğu hassasiyeti şehrimizin önde gelen işadamları, sivil toplum kuruluşları ve esnaflarından da bekliyor, sponsorluk konusunda destek olmaya davet ediyoruz. Ayrıca, tüm Çorum halkından ve Çorumspor sevdalılarından takımımıza destek çıkmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

(Rıfat KARA)