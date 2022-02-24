“Taraftarımızdan özür diliyoruz”

2.Lig Kırmızı Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, önceki gün evinde, Bayburt Özel İdare’ye 1-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşatırken, play-off yolunda da önemli bir yara aldı. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Ergün Penbe, aldıkları yenilgi nedeniyle taraftarlardan özür dilerken, hedefe giden yolda, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Bayburt yenilgisiyle potadan uzaklaştıklarını ancak potaya girmelerinin kendi ellerinde olduğuna vurgu yapan Ergün Penbe, şanssızlıkların peş peşe geldiği bir dönemden geçtiklerine dikkat çekerken, Bayburt karşısında, özellikle golden sonra istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydetti. Deneyimli teknik adam, yaptığı değerlendirmede, “Şansızlıkların üst üste geldiği bir dönemden geçiyoruz. Golü yediğimiz dakikaya kadar ortada olan müsabakayı, şanssız bir gol yiyerek, maalesef ilk devreyi geride kapattık. Kalan dakikalarda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık.

Aldığımız bu sonuçla play-off potasından uzaklaşmış gibi görünsek de, tekrardan o potaya girmek bizim elimizde.

Bu mağlubiyetten dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Lig’in son maçına kadar mücadelemize devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

