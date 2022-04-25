“Taraftarımızdan özür diliyoruz”

Pazar günü sahasında Niğde Anadolu FK’ya 5-2 yenilen Çorum FK’da Sportif Direktör Yakup Ateş, kritik maçın değerlendirmesini yaptı. Beklemedikleri ve hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarının altını çizen Ateş, yenilgiden dolayı hem taraftardan, hem de camiadan özür diledi.

Niğde Anadolu FK maçına kadar çıkışta olduklarını ifade eden Ateş, “Niğde maçı öncesi oldukça iyi bir hava yakalamıştık. Son haftalarda çıkıştaydık. Niğde Anadolu maçına da mutlak 3 puan parolası ile çıktık. Ancak iyi başlayamadığımız maçın 20.dakikasında yediğimiz gol oyun planımızı bozdu.

İlk yarı da önemli pozisyonları da cömertçe harcayınca soyunma odasına maalesef 1-0 geride girdik. İkinci yarı daha iyi bir Çorum FK vardı sahada. Rakip kalede önemli pozisyonlar bulmaya başladığımız dakikalarda kalemizde gördüğümüz ikinci gol ile adeta şoka girdik. Bu dakikadan sonra yapacak tek bir şey vardı. Gerekli riskleri alıp, aradığımız golleri bulmaktı. Bunu da 85.dakikaya kadar başardık.

Son 5 dakikaya 2-2 beraberlikle girdik. 2-2’den sonra galibiyet golünü ararken de geride verdiğimiz açıklar sonrası rakip sürpriz bir şekilde 3 gol daha bularak, net bir galibiyet aldı.

Üzgünüz. Tek tesellimiz, Play-Off yolundaki rakiplerimizin de kaybetmesi oldu. Bu maçı kazanmış olsaydık, kredimiz olacaktı. Ancak kredimiz kalmadı. Kalan 2 haftada kazanmaktan başka şansımız yok gibi. Bunu da başaracak güçteyiz.

Niğde maçını bir iş kazası olarak düşünüp, önümüze bakmak zorundayız. Yolun sonunda mutlu sona ulaşan taraf olacağımıza yürekten inanıyorum. Taraftarımızın da bundan şüphesi olmasın. Niğde yenilgisinden dolayı büyük taraftarımızdan özür dilerim” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

