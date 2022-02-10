Çorum FK’nın deneyimli futbolcularından Burak Çalık, son 2 haftada iyi bir ivme yakaladıklarını ve hedefe giden yolda, Pazar günkü Kahramanmaraşspor maçının önemli olduğuna vurgu yaparken, “Taraftarımıza çok ihtiyacımız var” dedi.

Tüm taraftarları maça beklediklerini ve onlara galibiyet hediye etmek istediklerini kaydeden Burak Çalık, “Hafta sonu oynayacağımız Kahramanmaraşspor maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz.

Son 2 haftada aldığımız sonuçlarla, takım olarak iyi bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirmek adına Kahramanmaraşspor maçı bizim için oldukça önem taşıyor. Bu yüzden taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak.

Antrenmanlarımız sıkı bir şekilde devam ediyor. Takım olarak, arkadaşlık olarak iyi durumdayız. Herkes saha içinde birbirinin açığını kapatıyor. Bu da bize skor anlamında dönüyor” dedi.

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

“Kenetlen Çorum” sloganıyla devam eden bilet kampanyası ile ilgili de konuşan Burak Çalık, herkesin bu kampanyaya destek vermesi gerektiğini söyledi. Çorum’un marka değeri olan Çorum FK’nın başarısı için birlik ve beraberliğin öneminden de bahseden Burak Çalık, “Çorum’un değerli iş adamlı ve önde gelen isimleri bu kampanya için elini taşın altına koymalı. İnşallah buna kayıtsız kalmazlar. Hep beraber kenetlenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleriz” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

