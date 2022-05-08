Taraftardan, Fatih Özcan’a sitem: “Söylesene başkan, ne oldu sözlerin koskoca Çorum’u ne hale getirdin”

Çorum FK, Fatih Özcan’ın belirlediği “Rota kupa” sloganıyla, sezona 1.Lig’e yükselme hedefiyle başlarken, ilk yarının son haftasında, Afjet Afyonspor karşısında alınan 3-1’lik yenilgi sonrası, Başkan Fatih Özcan, 2.Başkan Mustafa Şeker, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Ahmet Yıldırım istifa etmiş, sonrasında yaşanan kaosta, takımın birçok önemli futbolcusu ayrılmış ve hedeften de uzaklaşılmıştı.

Çorum FK’nın, Cumartesi günü Afjet Afyonspor’u 3-2 yenmesine rağmen Play-Off’a kalamaması üzerine, tribünlerdeki taraftarlar, Fatih Özcan aleyhine tezahüratlarda bulundular. “Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Çorum’u ne hale getirdin” diye tempo tutan taraftarlar, Özcan’a kırgınlıklarını dile getirirken, “Büyük Başkan”, “El salla Başkan” gibi tezahüratlar da yaptılar. Kırmızı-Siyahlı taraftarlar maçın sonunda ise, futbolcuları soyunma odasına alkışlarla gönderdiler.

(Rıfat KARA)

