Taraftar moral verdi

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra futbolcular direkt soyunma odasına yönelirken, maraton tribününde yer alan 100-150 kadar taraftar, takımı tribüne çağırdı. Kırmızı-siyahlılar, kaptan Umut Kaya nezaretinde taraftarın yanına giderken, Kırmızı Şimşekler lideri Hüseyin Nalcı yaptığı konuşmada, “Bizler işimizi gücümüzü bırakarak size destek vermeye geldik. Mücadeleniz iyi ama bu sahada puan vermememiz lazım. Bundan sonra daha iyi mücadele etmeniz lazım. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak” şeklinde konuştu.

Nalcı’nın konuşmasından sonra taraftarlar takımlarını soyunma odasına alkışlarla gönderdiler.

(Ömür SOYTEMİZ)

