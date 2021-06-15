Taraftar gruplarından Yolyapar’a teşekkür

Gökbörüler, Çorum FK ile Ahlatcı Holding arasındaki sponsorluk anlaşmasında etkin rol oynayan ve geçtiğimiz günlerde “Sağduyu ve dayanışma ruhu’ başlıklı 1.sayfadan verdiğimiz yazısında, Çorum’un dinamikleri birliğe davet eden Mehmet Yolyapar’a teşekkür mesajı yayınladı. Gökbörülerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çorum’un duayen gazetecisi, Çorum Haber kurucusu Mehmet Yolyapar ağabeyimize, Çorumspor’umuzun Ahlatcı Holding ile sponsorluk görüşmelerindeki emeğine ve son dönemde Çorum’un dinamiklerini Çorumpor için ‘Sağ duyu ve dayanışma ruhu’ başlıklı yazısı ile birliğe davet etmesi nedeniyle teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Gökbörülerin bu açıklaması çok sayıda beğeni alırken, Çorum FK’nın bazı taraftar gruplarında da paylaşıldı.

(Spor Servisi)

