“Taraftar desteğine çok ihtiyacımız var”

Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş, Bodrumspor’la oynayacakları maçın zorluk derecesine dikkat çekerken, tüm taraftarları maça davet etti.

Ligin boyunun iyice kasıldığını ve artık her maçın final niteliği taşıdığını kaydeden Yakup Ateş, “Çok zorlu bir maça çıkacağız. Bodrumspor, grubun iyi takımlarından ve hedefe giden yoldaki direkt rakiplerimizden biri. Çok formdalar. Ama bizim de artık bir seri yakalamamız gerekiyor.

Zor bir maç olacak. Bu yüzden, taraftar desteğine her zamankinden çok ihtiyacımız var. Kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakıp, Pazar günü tribünleri doldursunlar. Onların vereceği destek, gösterecekleri reaksiyon bizim için çok önemli. İnşallah, onların da desteği ile, sahadan galibiyetle ayrılıp hedefe giden yolda bir engeli daha aşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

