Taraftar çifte bayram yapacak

Yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz’da yapacağı antrenmanla start verecek olan Çorum FK’da transfer hareketliliği başlıyor. Kurban Bayramı öncesinde teknik direktör ve birkaç futbolcunun kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Yeni sezon bütçesi ile ilgili çalışmalarını sürdüren Başkan Oğuzhan Yalçın, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Bazı oyuncularla görüşen ve prensip anlaşmasına varan Oğuzhan Yalçın dün de bir futbolcuyla Çorum’da görüştü. Yalçın’ın yarın en az 3-4 futbolcuya imza attırması ve yeni teknik direktörü kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, Başkan Oğuzhan Yalçın, bir kaleci, bir sol bek, bir stoper, bir orta saha, bir kanat ve bir kanat forvetle anlaştı. Kadronun büyük bir bölümünü korumayı hedefleyen Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın, bayram sonrası da orta saha ve forvet transferini bitirmesi bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

