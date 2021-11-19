Taraftar, Ankaraspor maçı öncesinde kenetlendi

Tüm Çorumluları yarınki Ankaraspor maçında Çorum FK’ya tribün desteği vermeye davet eden Erdoğan Zembil, ekonomik olarak maça gelme durumu olmayan taraftarlar için askıda bilet kampanyasıyla bilet temin etmeyi amaçladığını söyledi.

Kala arkası tribün biletinden 19 adet alarak kampanyanın startını veren Erdoğan Zembil, bilet alarak kampanyaya destek olmak isteyenlerin 0542 242 81 26 numaralı telefondan kendisine ulaşabileceklerini söyledi.

Kampanyanın, kale arkası tribünü için geçerli olduğunu kaydeden Erdoğan Zembil, “Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’mıza destek olmamız lazım. Yarınki Ankaraspor maçında tribünleri tamamen dolduralım ve hakemin bitiş düdüğüne kadar da hiç susmadan takımımıza destek verelim.

Taraftarlarımızdan ricam, maça gelirken herkes yanında en az bir kişi daha getirsin. Durumu iyi olan arkadaşlarımız, durumu olmayan taraftarlarımız için askıda bilet kampanyasına destek versinler” şeklinde konuştu.

HİKMET GÖKTEPE HER MAÇ İÇİN BİLET ALACAK

Öte yandan, Erdoğan Zembil’in 19 biletle başlattığı kampanyaya ilk destek Elektrikçiler Odası eski Başkanı ve yeni seçimde de başkan adayı olan Hikmet Göktepe’den geldi. Göktepe, 19 bilet alarak kampanyaya destek verirken, bundan sonraki her iç saha maçı için 19 adet bilet alacağını açıkladı.

Çorumspor’un eski kalecilerinden Emrah Yılmaz ve Otağ Grup’tan, eski Çorumspor Gönülleri oluşumu üyesi Fazlı Tapan da 10’ar biletle kampanyaya destek verdiler.

(Hüseyin AŞKIN)

