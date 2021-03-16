Tanju Çolak’a kapak!

Eski gol kralı Tanju Çolak, A Spor’da Ümit Aktan’ın sunumuyla canlı yayınlanan “Haydi Maça” programında Çorum FK ile ilgili olarak, “Bugüne kadar Çorumspor’un 3 tane attığı takım yok” ifadesini kullandı. Oysa, Çorum FK bu sezon ligde İnegölspor, Kahramanmaraşspor ve Ergene Velimeşe’ye 3’er, Niğde ve Gümüşhanespor’a 4’er, Şanlıurfaspor’a 5, Sancaktepe’ye 6, kupada ise Eyüpspor’a 3 gol attı. Bu gerçeklerden habersiz olan Tanju Çolak, önceki Çorum FK’nın Sancaktepe ile oynadığı maçla ilgili Çorum’dan Kemal Bolat’ın programa telefonla canlı bağlandığı sırada, “Bugüne kadar Çorumspor'un 3 tane attığı takım yok...” ifadesini kullandı. Çorumlu sporseverler, kullandığı bu küçümseyici ifade nedeniyle Tanju Çolak’a büyük tepki gösterirken, Çorum FK maçı 5-0 kazanarak Tanju Çolak’a en güzel cevabı vermiş oldu.

(Spor Servisi)

