Tanju Çolak’a kapak!
Eski milli futbolcu, spor yorumcusu Tanju Çolak’ın bir televizyon programında Çorum FK’yla ilgili kullandığı alaycı ifade büyük tepkiye neden oldu. Çolak’a en güzel cevabı ise Sancaktepe’ye fark atan Çorum FK verdi.
Eski gol kralı Tanju Çolak, A Spor’da Ümit Aktan’ın sunumuyla canlı yayınlanan “Haydi Maça” programında Çorum FK ile ilgili olarak, “Bugüne kadar Çorumspor’un 3 tane attığı takım yok” ifadesini kullandı. Oysa, Çorum FK bu sezon ligde İnegölspor, Kahramanmaraşspor ve Ergene Velimeşe’ye 3’er, Niğde ve Gümüşhanespor’a 4’er, Şanlıurfaspor’a 5, Sancaktepe’ye 6, kupada ise Eyüpspor’a 3 gol attı. Bu gerçeklerden habersiz olan Tanju Çolak, önceki Çorum FK’nın Sancaktepe ile oynadığı maçla ilgili Çorum’dan Kemal Bolat’ın programa telefonla canlı bağlandığı sırada, “Bugüne kadar Çorumspor'un 3 tane attığı takım yok...” ifadesini kullandı. Çorumlu sporseverler, kullandığı bu küçümseyici ifade nedeniyle Tanju Çolak’a büyük tepki gösterirken, Çorum FK maçı 5-0 kazanarak Tanju Çolak’a en güzel cevabı vermiş oldu.
(Spor Servisi)