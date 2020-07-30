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Taner Taşkın’lı Tuzla 1.Lig’de

TFF 2.Lig’den 1.Lig’e play-off şampiyonu olarak yükselen takım Çorumspor’un eski futbolcularından Taner Taşkın’ın teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi Tuzlaspor oldu.

Spor 30.07.2020, 00:18
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Taner Taşkın’lı Tuzla 1.Lig’de

Çorum Futbol Kulübü’nün de normal sezonda mücadele ettiği beyaz gruptan Manisa Futbol Kulübü ile kırmızı grubun finalisti Tuzlaspor önceki akşam Antalya Stadyumu’nda 2.Lig’e yükselme maçında karşı karşıya geldiler. Süper Lig hakemi Ümit Öztürk’ün yönettiği maçta zaman zaman tempo yükselmesine ve iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen normal süre ve ardından 15’er dakikalık iki uzatma devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Normal sürenin 4 dakikalık uzatma süresinin son dakikasında gole giden rakibini düşüren Ömer Faruk Ermeç’in kırmızı kart görmesi üzerine yarım saatlik uzatmalarda 10 kişi mücadele eden Tuzlaspor, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak TFF 1.Lig’e yükseldi.

Tuzlaspor, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş’ın katılımıyla sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen törende kupasını aldı.

(Spor Servisi)

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