Taner Gürsoy Amasyaspor’da

2017-2018 Sezonunda Çorum FK forması giyen Taner Gürsoy, sezonun ikinci yarısı için Bölgesel amatör Lig (BAL) takımlarından Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü ile anlaştı.

Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra Silivrispor, Cizrespor, Artvin Hapaspor ve Beyoğlu Yeniçarşı FK formalarını giyen Taner Gürsoy, bu sezon başında Artvin’in BAL temsilcisi Arhavispor’a transfer olarak amatöre dönmüştü. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, Arhavispor’da 4 resmi maçta 297 dakika süre alırken, ikinci yarı için BAL 5.Bölge 1.Grup takımlarından Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü ile anlaştı.

(Hüseyin AŞKIN)

