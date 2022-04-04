Şampiyonluk olmadı ama, Play-Off’tan da olsa 1.Lig’e yükselme şansı devam ediyor. Ancak, kulüpteki ekonomik sorun had safhaya çıkmış durumda. Aralık ayından beri futbolculara ödeme yapılmadığı biliniyor. Bunun yanında, son 2 deplasman giderini Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi üstlendi. Kalan deplasmanların giderlerini henüz üstlenen olmadı. Ekonomik darboğazdan geçen Çorum FK, her şeye rağmen, büyük bir özveri neticesinde play-off iddiasını güçlü bir şekilde sürdürüyor. Gelinen noktada, artık herkesin elini taşın altına koyması lazım.

Somaspor ve son Ankaraspor galibiyetleriyle, umutlar iyice yeşerdi. Artık play-off için “Neden olmasın” diye yüksek sesle konuşuluyor. İşte bu noktada, bu takımın desteğe ihtiyacı var. Maddi ve manevi destek için, tam zamanı.

Herkes gücü oranında elini taşın altına koyarsa, en azından play-off o kadar da uzakta değil. Bunun için, öncelikle, Pazar günkü hayati 1461 Trabzon maçında tribünlerin dolması ve taraftarların takıma zarar verecek davranışlardan kaçınması da, en az verilecek destek kadar önem arz ediyor.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, deplasman gideri karşılayarak bir çağır açtılar. Bu yolda, iş dünyası başta olmak üzere, tüm kuruluşların ve gücü yeten herkesin, Çorum’un ortak paydası Çorum FK’ya destek olması, özlenen birliktelik tablosu olarak, Çorumlu isterse neler yapabileceğinin göstergesi olacaktır.

(Hüseyin AŞKIN)

