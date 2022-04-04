Tam zamanı!
“Rota Kupa” sloganıyla başladığı sezonda, şampiyonluk yarışından erken kopan ve istifa depreminin ardından oldukça sancılı bir dönemden geçen Çorum FK, tüm olumsuzluklara rağmen, futbolcuların ve teknik heyetin özverisiyle, play-off iddiasını sürdürüyor. Son olarak, Başkentte alınan 2-1’lik Ankaraspor galibiyetiyle, fark 1 puana kadar düştü. Kalan 5 haftada, her maç bir final ve Çorum FK Play-Off’un en ciddi adaylarından biri.
Şampiyonluk olmadı ama, Play-Off’tan da olsa 1.Lig’e yükselme şansı devam ediyor. Ancak, kulüpteki ekonomik sorun had safhaya çıkmış durumda. Aralık ayından beri futbolculara ödeme yapılmadığı biliniyor. Bunun yanında, son 2 deplasman giderini Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi üstlendi. Kalan deplasmanların giderlerini henüz üstlenen olmadı. Ekonomik darboğazdan geçen Çorum FK, her şeye rağmen, büyük bir özveri neticesinde play-off iddiasını güçlü bir şekilde sürdürüyor. Gelinen noktada, artık herkesin elini taşın altına koyması lazım.
Somaspor ve son Ankaraspor galibiyetleriyle, umutlar iyice yeşerdi. Artık play-off için “Neden olmasın” diye yüksek sesle konuşuluyor. İşte bu noktada, bu takımın desteğe ihtiyacı var. Maddi ve manevi destek için, tam zamanı.
Herkes gücü oranında elini taşın altına koyarsa, en azından play-off o kadar da uzakta değil. Bunun için, öncelikle, Pazar günkü hayati 1461 Trabzon maçında tribünlerin dolması ve taraftarların takıma zarar verecek davranışlardan kaçınması da, en az verilecek destek kadar önem arz ediyor.
Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, deplasman gideri karşılayarak bir çağır açtılar. Bu yolda, iş dünyası başta olmak üzere, tüm kuruluşların ve gücü yeten herkesin, Çorum’un ortak paydası Çorum FK’ya destek olması, özlenen birliktelik tablosu olarak, Çorumlu isterse neler yapabileceğinin göstergesi olacaktır.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Espanyol
|30
|37
|12. Celta Vigo
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22