Tam saha pres

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 11.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Fatih Şerifoğlu ve Eren Tokat katılmazken, diğer oyuncular hazır bulundu. Gruplar halinde düz koşular ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda kısa pas çalışması ile devam etti. Son bölümde tam saha taktik antrenman yapan Kırmızı-Siyahlıların bu çalışma esnasında hücum oyuncularının rakibe ileride baskı uygulayarak top kapması dikkat çekti. Teknik Direktör Bahri Kaya’nın kenardan izlediği antrenman açma germe hareketleri ile sona erdi

Yeni Çorumspor’da Pendikspor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

(Rıfat KARA)