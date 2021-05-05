Tam 6 takım diken üstünde

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup son hafta maçları 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Ligin üstünde olduğu kadar, ligin dibinde de çok kritik maçlar oynanacak. Ankara temsilcisi Hacettepe ile İstanbul temsilcisi Sancaktepe FK geçtiğimiz hafta aldıkları yenilgi sonrası bitime bir hafta kala ligden düşen iki takım olurken, gözler Cumartesi günü oynanacak maçların ardından küme düşecek üçüncü takıma çevrildi.

Zonguldak Kömürspor, Niğde Anadolu FK, Şanlıurfaspor, İnegölspor, Ergene Velimeşespor ve Gümüşhanespor arasından bir takım küme düşen son takım olacak. 30 puanla 17.sırada yer alan Gümüşhanespor son hafta maçında Kocaelispor’a konuk olurken, bir diğer 30 puanlı takımdan Ergene Velimeşespor ise sahasında 33 puanlı Şanlıurfaspor’u ağırlayacak. 32 puanlı İnegölspor ise sahasında küme düşmeyi garantileyen Hacettepe ile karşı karşıya gelecek. 33 puanlı 3 takımdan Şanlıurfaspor ile Ergene Velimeşespor, Niğde Anadolu ile Uşakspor ve Zonguldak Kömürspor ise Afyon’da Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek.

FARKLI AVERAJ SİSTEMLERİ DEVREYE GİRECEK

Gümüşhanespor ve Ergene Velimeşespor’un kazanması, İnegölspor’un berabere kalması, Şanlıurfaspor, Niğde Anadolu ve Zonguldak Kömürspor’un kaybetmesi halinde altılı averaj devreye girecek. Bu sonuçların dışında farklı sonuçlar alınması halinde ise ikili, üçlü, dörtlü ve beşli averaj sistemleri devreye girecek.

GÜMÜŞHANE VE ZONGULDAK ÖNDE

Üçlü, dörtlü, beşli ve altılı averaja kalması durumunda Gümüşhanespor ve Zonguldak Kömürspor rakiplerinin önünde yer alıyor. Altılı averaja kalması durumunda yani her takımın 33 puanla ligi tamamlaması halinde Gümüşhane ve Zonguldak’ın ardından son maçında Şanlıurfaspor’u mağlup eden Ergene Velimeşespor’un küme düşmemesi kesinleşecek. Küme düşecek son takım Şanlıurfaspor, Niğde Anadolu ve İnegölspor arasındaki genel averaj sonucu belirleyecek. Beşli, dörtlü veya üçlü averaj sistemine kalması durumunda ise kalan takımlar arasındaki puanlara bakılacak.

GÜMÜŞHANE VE ERGENE MUTLAK KAZANMAK ZORUNDA

Farlı averaj sistemlerinin devreye girebilmesi için 30 puanı bulunan iki takımdan Gümüşhanespor ile Ergene Velimeşespor’un mutlak kazanması gerekiyor. Bu iki takımdan birinin kaybetmesi durumunda kaybeden takım diğer sonuçlara bakmaksızın küme düşen son takım olacak. İki takımında kaybetmesi halinde ise yine diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın iki takım arasındaki maçların sonuçlarına bakılacak. İki takım arasındaki maçlarda da eşitlik söz konusu olduğu için genel averaj sonucu Hacettepe ve Sancaktepe FK ardından küme düşen son takımı belirleyecek.

(Spor Servisi)

