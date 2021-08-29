Tam 11 eksik
Çorum FK’nın Erbaaspor’la oynadığı lig öncesi son hazırlık maçında, tam 11 futbolcu çeşitli nedenlerden dolayı forma giyemedi.
Spor 29.08.2021, 23:55
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Altyapıdan profesyonel yapılan kaleci Mahmut Eren Güler’in yanı sıra, amcası vefat ettiği için izinli olan Serkan Yavuz, sakatlıkları bulunan Berkay Can Değirmencioğlu, Hasan Küçcük, Kıvanç Kaya, Muhammet Fettahoğlu, Muhsin Yıldırım, Seçkin Getbay, Sefa Akın Başıbüyük, hasta olan Umut Kaya ve Emre Öztürk karşılaşmada yer alamadılar.
(Hüseyin AŞKIN)
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