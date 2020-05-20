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Tam 10 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Çorum Futbol Kulübü’nün mevcut kadrosunda yer alan 21 futbolcudan sadece Şaban’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Batuhan, Kerem Pala, Kıvanç, Mert Ilıman, Mikail, Muhammed Çoban, Nafican, Onur, Osman ve Reşat’ın dönem harici sözleşmeleri uzatıldı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 21:17
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Tam 10 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligin kalan 6 haftasıyla birlikte 2019-2020 sezonunu tamamlayacak olan Çorum Futbol Kulübü’nde yeni sezon planlaması çalışmaları doğrultusunda mevcut kadroda yer alan 21 futbolcunun 10 ile dönem harici sözleşme yenilendi.

SADECE ŞABAN’IN BİTİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu verilerinden elde edilen bilgilere göre, bu sezon sonu itibariyle sadece Şaban Yılmaz Genişyürek’in sözleşmesi bitiyor. Devre arasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor’dan transfer edilen 34 yaşındaki golcü futbolcuyla yola devam edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmazken, kalan 6 haftada sergileyeceği performans önemli etken olacak.

KEREM PALA VE NAFİCAN’DAN 3’ER YILLIK İMZA

Şaban dışında kalan 20 futbolcudan 10’unun sözleşmeleri geçtiğimiz Şubat ayında uzatıldı. Sözleşmesi 2021’de bitecek olan Kerem Pala ve Nafican Yardımcı ile 3’er yıllık dönem harici sözleşme imzalanırken, sözleşme bitiş süreleri 2024’e çıkartıldı.

Bu sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitecek olan Mert Ilıman, Osman Bodur ve Mikail Albayrak ile dönem harici 1’er yıllık sözleşme yenilenirken, sözleşmesi 2023’te bitecek olan Muhammed Çoban’la 2024’e kadar anlaşma yapıldı.

Çorum FK ile 2022’ye kadar sözleşmeleri bulunan Batuhan Demirel, Kıvanç Kaya, Onur Tekin ve Reşat Şen’le de 2’şer yıllık dönem harici sözleşme yapıldı.

(Spor Servisi)

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