Talha Özler de 52 Orduspor’da

Çorum FK’nın, Alanya Kestelspor’a kiralık verdiği ancak geçtiğimiz günlerde geri çağırdığı Talha Özler, sürpriz bir şekilde takımdan ayrıldı.

Çorum FK’nın Antalya kampına katılan Talha Özler’in, Salih Zafer’in de takımdan ayrılması üzerine ikinci yarı kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak genç savunmacı dün 3.Lig 2.Grup takımlarından 52 Orduspor’la sözleşme imzaladı.

22 yaşındaki Talha Özler, sezonun ilk yarısını 3.Lig takımlarından Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor’da kiralık olarak geçirirken, 16 resmi karşılaşmada 926 dakika süre aldı. Genç futbolcu, bu maçlarda 1 gol atarken, 3 sarı kart gördü.

Çorum FK’dan, geçtiğimiz hafta da Mikail Albayrak 52 Orduspor’a transfer olmuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

