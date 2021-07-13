Talha Özler, Alanya Kestelspor’a kiralandı

2019-2020 Sezonunun devre arasında Bodrumspor’dan transfer edilen Talha Özler, geçen sezonun ilk yarısını Çorum FK’da geçirirken, kırmızı-siyahlı formayla Ligde 4 maçta 39 dakika, Türkiye Kupası’nda ise 1 karşılaşmada 5 dakika süre aldı. Devre arasında 3.Lig ekibi 68 Aksaray Belediyespor’a kiralanan Talha Özler, Aksaray ekibinde 12 karşılaşmaya çıkarken, sahada 843 dakika kaldı. Bu süre zarfında 3 gol atan genç futbolcu, 1 de sarı kart gördü.

Yeni sezon için kiralık verilmesi kararlaştırılan Talha Özler, 3.Lig 2.Grup takımlarından Antalya temsilcisi Alanya Kestelspor’la 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

(Hüseyin AŞKIN)

