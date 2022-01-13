Taktik ve şut çalıştılar

İkinci yarıya Antalya’da hazırlanan Çorum FK, Pazar günü Diyarbekirspor’la oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ergün Penbe nezaretinde, saat 13.30’da başlayan antrenmana Muhammet Fettahoğlu ve Erdi Yokuşlu katılmadı. Isınma ile başlayan antrenman topla dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın ikinci bölümünde takımı iki gruba ayıran Teknik Direktör Ergün Penbe, bir gruba yarı sahada taktik çalıştırırken, diğer gruptaki oyuncular şut çalışması yaptı. Daha sonra gruplar yer değiştirdi.

Antrenman kültürfizik hareketleriyle sona erdi.

(Rıfat KARA)

