Taktik çalıştılar

Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı taktik çalışma ile Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 14.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Seçkin Getbay, Batuhan Er ve Salih Zafer Kurşunlu katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 çalışması ve dar alanda pas oyunu ile devam etti. Son bölümde yarı sahada Bodrumspor maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çrum FK’da Bodrumspor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

(Rıfat KARA)

