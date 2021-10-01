Taktik çalıştılar

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, yarın sahasında Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’la oynayacağı 5.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de başlayan antrenmanda, Batuhan, Muhsin, Seçkin, Berkay Can ve Atakan takımdan ayrı çalıştılar. Atakan ve Berkay, salonda kuvvet çalışırken, diğer futbolcular düz koşu yaptı.

Isınma ile başlayan antrenman, çabuk kuvvet çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-siyahlılar, dar alanda pas çalışması yaparken, antrenmanın ikinci bölümü, Serik Belediyespor maçının taktiğini içeren oyun şeklinde geçti.

Çorum FK, bugün yapacağı ter idmanıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayacak ve yarın akşam Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçı beklemeye başlayacak.

(Rıfat KARA)

