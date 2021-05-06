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Taktik çalıştılar

Spor 06.05.2021, 00:01
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Taktik çalıştılar

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana Tarık Mayhoş, Ertuğrul Sancaktutan ve Kıvanç Kaya dışında tüm futbolcular katıldı. Gruplar halinde düz koşular ile başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışması ile devam ederken, son bölümde Sarıyer maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yapıldı.
Çorum FK’da yarın oynanacak Sarıyer maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.
(Spor Servisi)
 

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