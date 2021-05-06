Taktik çalıştılar
Spor 06.05.2021, 00:01
13
Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana Tarık Mayhoş, Ertuğrul Sancaktutan ve Kıvanç Kaya dışında tüm futbolcular katıldı. Gruplar halinde düz koşular ile başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışması ile devam ederken, son bölümde Sarıyer maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yapıldı.
Çorum FK’da yarın oynanacak Sarıyer maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.
(Spor Servisi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
6°
açık