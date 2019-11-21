Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
106785
ALTIN
269.816
DOLAR
5.6938
STERLİN
7.3710
EURO
6.3037

Taktik çalıştılar

Yeni Çorumspor Cumartesi günü Sarıyer’le deplasmanda oynayacağı 14.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbolcuların neşeli göründükleri antrenman, Sarıyer maçının taktiğini içeren çalışma şeklinde geçti.

Taktik çalıştılar

Yeni Çorumspor Cumartesi günü Sarıyer’le deplasmanda oynayacağı 14.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbolcuların neşeli göründükleri antrenman, Sarıyer maçının taktiğini içeren çalışma şeklinde geçti.

21 Kasım 2019 Perşembe 00:25
Taktik çalıştılar

TFF 2.Lig Beyaz Grupta ilk beş mücadelesi veren Yeni Çorumspor Cumartesi günü İstanbul deplasmanında Sarıyer’le oynayacağı 14.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 2 No’lu Saha’da saat 11.00’de başlayan antrenmana sakatlığı süren Kerem Pala dışında tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Bahri Kaya nezaretinde slalom çıkışlarıyla başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik patron Bahri Kaya antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada taktik içerikli oyun oynattı. Sarıyer maçının taktiğini içeren çalışmada futbolcuların gayet neşeli oldukları görüldü.

Dün yaptığı antrenmanla Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayan Yeni Çorumspor bu sabah 08.00’de İstanbul’a hareket edecek.

(Hüseyin AŞKIN)

İlgili Haberler
Okul spor faaliyetlerinin ilk toplantısı yapıldı
Okul spor faaliyetlerinin ilk toplantısı yapıldı
Sungurlu Belediye Bölgesel Lige iki takımla katılıyor
Sungurlu Belediye Bölgesel Lige iki takımla katılıyor
Samsunsporlu taraftarlar Çorumspor’u destekledi
Samsunsporlu taraftarlar Çorumspor’u destekledi
“Mutlu sona ulaşmak için daha çok çalışacağız”
“Mutlu sona ulaşmak için daha çok çalışacağız”
“Camia olarak pozitif olduğumuz bir maçtı”
“Camia olarak pozitif olduğumuz bir maçtı”
Muhteşem geri dönüş: 3-2
Muhteşem geri dönüş: 3-2
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim