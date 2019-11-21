Taktik çalıştılar

TFF 2.Lig Beyaz Grupta ilk beş mücadelesi veren Yeni Çorumspor Cumartesi günü İstanbul deplasmanında Sarıyer’le oynayacağı 14.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 2 No’lu Saha’da saat 11.00’de başlayan antrenmana sakatlığı süren Kerem Pala dışında tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Bahri Kaya nezaretinde slalom çıkışlarıyla başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik patron Bahri Kaya antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada taktik içerikli oyun oynattı. Sarıyer maçının taktiğini içeren çalışmada futbolcuların gayet neşeli oldukları görüldü.

Dün yaptığı antrenmanla Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayan Yeni Çorumspor bu sabah 08.00’de İstanbul’a hareket edecek.

(Hüseyin AŞKIN)