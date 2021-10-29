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Taklacı güvercinler hünerlerini sergiledi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cimnastik İl Temsilciliği tarafından Özel Artistik Jimnastik Yarışması düzenlendi.

Spor 29.10.2021, 19:34
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Taklacı güvercinler hünerlerini sergiledi

Cimnastik İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan Özel Artistik Cimnastik Yarışması 54 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. İl Temsilcisi Kader Dokgöz’ün “Taklacı Güvercinler” adını koyduğu minik sporcular Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen yarışmada hünerlerini sergiledi. 54 sporcunun yanı sıra 9 hakemin görev aldığı yarışma renkli görüntülere sahne olurken, yarışma sonunda tüm sporculara puanlama yöntemi ile madalya verildi.
Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan İl Temsilcisi Kader Dokgöz, Cumhuriyet’e ve Atatürk’e yakışır bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Kendisine güvenen, kalabalık içerisinde kendini ifade edebilen güçlü bireyler yetiştirmek için bu tür faaliyetlerin önemi olduğunu belirten Dokgöz, “Şunu unutmayalım ki, meşguliyeti olmayan çocuk, suça meyilli çocuktur. Çocuklarımızı spor, sanat, müzik gibi sosyal etkinliklere yönlendirerek oluşabilecek olumsuz etkilerinde önüne geçmiş oluruz. Ülkemizin kurucusu, Başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürkün söyledigi gibi "Ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim" prensibi ile Atatürk’e yakışır evlatlar yetiştirmek, güçlü bireyler oluşturmak başlıca hedefimizdir. Bizlere bu imkânı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e, müsabakalar boyunca bizi yalnız bırakmayan Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız’a, yarışmamızı heyecanlı gözlerle takip eden değerli velilerimize, hakem arkadaşlarıma ve taklacı güvercinlerime teşekkür ederim. Tüm halkımızın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı.
(Rıfat KARA)
 

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