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“Takımlarına bizim kadar destek veren başka bir belediye yok”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK’nın, Çorum’un ortak paydası olduğunu ve her kesim tarafından desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparken, bu konuda, Belediye olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını söyledi.

Spor 31.03.2022, 20:18
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“Takımlarına bizim kadar destek veren başka bir belediye yok”

Çorum FK’nın, önceki gün Somaspor’la oynadığı maçın devre arasında, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Aşgın, Çorum’un, ihracat rakamlarında rekor kırmasıyla gururlandıklarını ancak bu rakamların Çorum FK’ya da yansıtılması gerektiğini ifade ederken, Belediye olarak, birçok alanda Çorum FK’ya önemli derecede katkı sağladıklarını anlattı.
Birçok Belediye Başkanı ile görüştüklerini ve kendileri kadar profesyonel takımlarına destek olan başka bir belediye olmadığını aktaran Aşgın’ın, açıklamaları şöyle: 
“Buradan, herkesi şehrimizin takımına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu şehir de bizim, takım da bizim. Çorum FK bizim ortak paydamız. Hafta içi olması nedeniyle, seyirci az gibi görünüyor ama, nice azlar, çoğunluğa galip gelmiştir. Önemli olan ortaya yüreğin ve heyecanın konmasıdır. Bu anlamda, ben az sayıda da olsa, seyirciyi çok arzulu ve istekli gördüm. 
Biz, Belediye olarak, Çorum FK noktasında üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ama önemli olan, şehrin bütün dinamikleri ile birlikte hareket etmesidir. 
İHRACATTAKİ RAKAMLARININ ÇORUMSPOR’A YANSIMAZI LAZIM
İhracat rakamları, ticareti ve sanayisi ile, ticaretin canlı olması ile gurur duyuyoruz. Bu canlılığın, bu ihracat rakamlardaki rekorların mutlaka Çorum FK’ya da destek olarak yansıması lazım. Biz, Çorum Belediyesi olarak, diğer illerin belediyelerinin yapmadığı kadar daha önce de destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. 
ÇORUMSPOR’A BİRÇOK ALANDA KATKI SAĞLIYORUZ
Mesela, içerisinde bulunduğumuz stadyumun 70 dönüm arazisi Çorum Belediyesi’ne ait. Bu stadyumun gerçek maliyeti 400 milyon TL. Bu stadyumu şehrimize kazandırdık. Biz, 31 Mart 2019 tarihinde göreve geldikten sonra, stadyumun bitip bitmeyeceği gibi sorunlar vardı. O dönemde, belediyemizin de ekonomik sıkıntıda olması hemşehrilerimizi endişelendiriyordu. Ama, hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın da desteği ile, o günkü koşullarda bitmez denilen stadyumu, inisiyatif alarak şehrimize kazandırdık. 2020-2021 ve 2021-2022 sezon maçları bu stadyumda oynandı, oynanmaya da devam ediyor. 
STAT VE TESİSLERİMİZ BİRÇOK SÜPER LİG KULBÜNDE BİLE YOK
Belediyemizin katkıları sadece stadyumla sınırlı değil. Bugün, tesislerimize baktığımız zaman, bu tesislerimiz çoğu Süper Lig, ve 1.Lig takımlarında bile yok. Bu tesislerimizi de yaparak şehrimize kazandırdık. Tesislerimizde, saunadan tut, masaj odasına kadar, her şey mevcut. Tesislerimizin maliyeti de bugünkü rakamlarla 40 milyon TL. Bununla da sınırlı değil hizmetlerimiz. Çorum Belediyesi tarafından, Çorum FK’ya tahsis edilen otobüsümüz de var. A takım ile birlikte, altyapıya da verdiğimiz otobüsümüz de var. 8 tane personelimiz sadece Çorum FK’ya hizmet ediyor. 
3 YILDA 4 YILLIK SPONSORLUK PARASI ÖDEDİK
Bunlarla da sınırlı değil hizmetlerimiz. Biz göreve başladıktan sonra, Çorum FK’dan arkadaşlar bizlere “Geçmiş dönemin sponsorluk görüşmelerini yaptık, ama ödemeler yapılmadı. 1 milyon 700 bin TL borcunuz var” dedi. Madem belediyemizin borcu var dedik, o parayı direkt Çorum FK hesabına yatırdık. 3 yıllık belediye başkanıyım, 4 yıllık sponsorluk parası yatırdık. Bunların 3 sezonu 1 milyon 770 bin TL, son sezon ise 2 milyon 100 bin TL gibi bir rakamı sponsorluk olarak, BELTAŞ olarak yatırdık.
BİZİM KADAR DESTEK OLAN BAŞKA BİR BELEDİYE YOK
Ben, diğer illerdeki belediye başkanları ile yaptığım görüşmeler sonunda, bizim kadar takımlarına destek veren bir belediye daha görmedim. Biz bunu neden yapıyoruz? Çorum FK bizim ortak paydamız. O yüzden, destek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bundan sonra desteğimiz devam edecektir.”
(Hüseyin AŞKIN)
 

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