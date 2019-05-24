Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’den yükseldikleri 3.Lig’deki ilk sezonlarında final oynayacak olmalarının büyük bir başarı olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam, “Bu büyük başarıyı taçlandırmak istiyoruz. Bu da ancak 2.Lig’e yükselmeyle olur.

Yeni Çorumspor da bizim gibi iyi bir sezon geçirdi ve kaliteli bir kadroya sahip. Zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağız. Biz iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve hedefe odaklandık. Takımıma güveniyorum. İnşallah kazanıp 2.Lig’e yükseleceğiz” şeklinde konuştu.