‘Takımıma güveniyorum’

Çimentospor antrenörü Menderes Özarslan, 2-1 sonuçlanan Kayseri Emar Grup maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Seyir zevki yüksek bir maç olduğunu belirten Özarslan, “Mücadelenin ilk 10 dakikasında maça konsantre olma noktasında sıkıntı yaşadık. Kaptırdığımız bir top sonrası da kalemizde golü gördük. Yediğimiz golden sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Ancak bir türlü girdiğimiz pozisyonları gol yapamadık. Neticesinde soyunma odasına 1-0 geride girdik. İkinci yarıda da oyunun hakimiyeti hemen hemen bizdeydi. Ancak yine kaptırdığımız toplarla kalemizde pozisyonlar verdik. Sonra yine beklemediğimiz bir dakikada kalemizde ikinci golü gördük. Biz soyunma odasına beraberlikle girmiş olsaydık ikinci yarıda maçın seyri çok farklı olurdu. 1-0’a çabuk cevap veremedik. Son düdüğe kadar da onun sıkıntısını yaşadık.

Sonuç itibariyle kaybettik. Ama ben gösterdiğimiz mücadeleden dolayı mutluyum. Oyuncularım iyi bir maç çıkardı. Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Çarşamba günü Talasgücü Belediyespor’u yendiğimiz takdirde Çimentospor gruptan çıkacaktır. Şimdi Kayseri Emar maçını unutup Talasgücü maçına odaklandık. İnşallah bu maçta kazanan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

