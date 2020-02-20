“Takımı yeniden ayağa kaldıracağız”

Çorum Futbol Kulübü’nde hafta başında istifa eden Teknik Direktör Bahri Kaya’nın yerine göreve getirilen İsmail Güldüren, ilk açıklamasında camiayı umutlandıracak nitelikte açıklamalarda bulundu. “Beni diğerleri ile karıştırmayın” ifadesini kullanan genç teknik adam, hep birlikte el ele vererek takımı yeniden ayağa kaldırmak için geldiğini kaydederken, şehrin Başkan Fatih Özcan ve yönetime sahip çıkması gerektiğin söyledi.

EN İDEAL İSİMLE ANLAŞTIK

Teknik Direktör İsmail Güldüren ve Genel Kaptan Orhan Top Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın’ın da katıldığı toplantıda kamuoyuna tanıtıldı. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın, Bahri Kaya’nın istifasından sonra İsmail Güldüren ile anlaşmaları süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Gündemimizde birçok isim vardı. Ancak, biz İsmail Güldüren’de karar kıldık. Bunun en büyük nedeni de, bizim de rakibimiz olan İnegölspor’u çalıştırması dolayısıyla grubu çok iyi bilmesi ve görevden ayrıldıktan sonra bile ligi takip etmesidir. Bu açıdan, en ideal isimle anlaştığımıza inanıyoruz.

Kendisi, genç ve idealist bir teknik adam. Sezon sonuna kadar anlaştık. İnşallah sezon sonunda kupayı hep birlikte Çorum’a getiririz” şeklinde konuştu.

LİGİ ÇOK İYİ BİLİYORUM

Teknik Direktör İsmail Güldüren ise, 30 yaşında futbolu bıraktıktan sonra İnegölspor’da sportif direktörlük ve antrenörlük yaptığını, bugüne kadar aralarında Şenol Güneş de olmak üzere birçok teknik adamla çalıştığını ve bu anlamda deneyim kazandığını ifade ederken, “Öncelikle, bana Çorum Futbol Kulübü teknik direktörlüğü görevini veren Başkanımız Sayın Fatih Özcan ve Başkan Yardımcımız Sayın Oğuzhan Yalçın’a teşekkür ediyorum.

30 PUANIN TAMAMINA TALİBİZ

İnegölspor’u çalıştırırken, 7.haftada başkanın görevi bırakması üzerine ben de mecburen ayrıldım. Ama bu ligi ve grubu çok iyi bilen biriyim. Çorumspor’un kalitesini ve ne kadar büyük bir camia olduğunu iyi biliyorum.

Yönetimi, teknik ekibi, futbolcusu, taraftarı ve basını ile birlikte geçmişi bir tarafa bırakıp geleceğe bakacağız. Kalan 10 haftada 30 puanın hepsini almak şartıyla göreve başladık. İnşallah sezon sonu hedefine ulaşırız” şeklinde konuştu.

TAKIMI AYAĞA KALDIRMAK İÇİN BURADAYIM

Takımın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve bu süreci atlatacaklarına inandığını da kaydeden genç teknik adam, “7-8 haftalık sıkıntılı bir süreç var. Biz bu sıkıntıları giderip takımı yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.

Bu haftaki Hacettepespor maçını ilk maç gibi düşünüp tüm taraftarlarımızı tribüne davet ediyoruz. Takımı ayağa kaldırmak için buradayız. Bunu da, oyuncuların var olan yeteneklerini ortaya çıkartarak ve moral vererek yapacağız. Şu anda kazanamamanın vermiş olduğu moral bozukluğu hakim.

Beni, diğer teknik direktörlerle sakın karıştırmayın. Ben, mazeret üretmem. Her şeyi bilerek geldim buraya. Öncelikle kafalardaki acabaları yok etmek istiyoruz. Hacettepe maçıyla birlikte başlayacak yeni süreç sonunda belirlenen hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

BÖYLE TESİS HİÇBİR YERDE YOK

Üst düzey takımlarda futbol oynadığını ancak Çorum’daki tesislerin çoğu yerde olmadığını da ifade eden teknik direktör İsmail Güldüren, “Nereye giderseniz gidin, Çorum’daki tesisler hiçbir yerde yok. Sonuçlar gelip geçicidir. Ama yapılanları görünce çok mutlu oldum. Böyle tesisleri sadece Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Bursaspor’da gördüm.

Buradan Çorum halkına da seslenmek istiyorum. Bu Başkana ve takıma sahip çıkın” şeklinde konuştu.

“BANA GÜVENEN İNSANLARIN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARTMAYACAĞIM”

Çorum Futbol Kulübü’nde genel kaptanlık görevine getirilen Orhan Top, kendisini bu göreve layık gören Başkan Fatih Özcan başta olmak üzere güvenen herkese teşekkür etti.

“Fatih Özcan, Oğuzhan Yalçın ve İsmail Güldüren gibi isimlerle camiaya geri dönmek gurur verici” ifadelerini kullanan Orhan Top, “Öncelikle beni bu göreve layık gören Başkanımız Sayın Fatih Özcan ve Sayın Oğuzhan Yalçın’a teşekkür ediyorum. Futbolu bıraktıktan sonra Fatih Özcan, Oğuzhan Yalçın ve İsmail Güldüren gibi isimlerle geri dönmek benim için gurur verici. Beni bu göreve layık gören başta Başkanımız ve bana güvenen insanların yüzünü kara çıkartmamak için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

Camiaya birlik çağrısında da bulunan Orhan Top, “Yönetimi, taraftarı ve basını ile tüm camianın kenetlenmesiyle sezon sonunda belirlenen hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Bunun için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)