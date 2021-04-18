“Takımda düşüş yok”

Telefonda görüştüğümüz Başkan Fatih Özcan, oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Ulukavakspor Başkanlığı ve Çorum Belediyespor asbaşkanlıklarıyla birlikte 60 aydır kulüp yönettiğini ifade eden Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, çok deneyim kazandığına vurgu yaparken, “Kim başarılı, kim başarısız görebiliyorum.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDIK

Evet, son 3 maçımızı kaybettik. Bu, takımın genel performansıyla ilgili bir durum değil. Ben, futbola saha olayları olarak bakmıyorum. Hekimoğlu ve Uşakspor maçlarında gol yollarında etkisiz kaldık.

Sinan, Umut ve Cengiz gol yükümüzü çekiyorlar. Elbette onların da gününde olmadıkları maçlar olacaktır. Bu yüzden, kimseye kızamayız” şeklinde konuştu.

Kalan 4 haftada play-off şanslarının çok azaldığını ve yük bir mucize olmazsa sezonun kendileri için bittiğini yinelen Başka Özcan, “İkinci yarıda çok iyi bir çıkış yakaladık. Ama son 3 maçta işler istediğimiz gibi gitmedi. Bu 3 maçtan 1 puan bile çıkartabilseydik şansımız hala devam ederdi.

AİLEM, ÇORUM FK VE DOSTLARIM

Gelecekle ilgili sorumuza da cevap veren Başkan Fatih Özcan, “Şimdilik tamamen kalan 4 maça odaklanmış durumdayız. Bu maçları kazanıp, hiçbir dedikoduya mahal vermeden sezonu üst sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz.

Sezon sonunda ne olur bilemiyorum. Devam eder miyim, etmez miyim, ben de bilmiyorum. Gerekli desteği görüp, yeni sezonun bütçesini oluşturabilirsek, devam ederim.

Benim hayatımda önceliklerim, ailem, Çorum FK ve dostlarım diye sıralanır. İşimi aşkla, severek yapıyorum.

Eğer, şartlar oluşursa, bu takımı 1.Lig’e çıkartmayı çok istiyorum. Elimizde, bu sezondan çok iyi bir iskelet kadro var. Bu kadronun, 5-6 nokta transferle gelecek sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olacağından hiç şüphem yok” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)