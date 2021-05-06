“Takım olamadık” 

BAŞARISIZLIĞI ÜZERİME ALIYORUM

Başkan Fatih Özcan, Müslüman aleminin Ramazan ayını kutlayarak başladığı konuşmasında, büyük umutlarla girdikleri sezonda, matematiksel play-off şansını geçtiğimiz hafta Gümüşhanespor’la oynadıkları maçta kaybettiklerini hatırlattı ve, “3 Yıllık bir proje ile yola çıktık. Bu projenin ilk yılına teknik direktör Bahri Kaya ile başladık. Ama istediğimiz sonuçlar gelmeyince, takımın başına İsmet Hoca’yı getirdik.

Biliyorsunuz, pandemi nedeniyle İsmet Hoca da takımla yeterince çalışamadı. Devre arasında tüm takımlar kamp yaparken, biz erteleme maçları oynadık.

Geldiğimiz noktada, Gümüşhanespor maçıyla birlikte matematiksel play-off şansımız kalmadı. Ben, başarısızlığı üzerime alıyorum. İsmet Hoca’nın başarısız olduğunu düşünmüyorum. Biz, takım olmayı başaramadık.

Forvetiniz 28, sadece iki oyuncunuz (Umut ve Cengiz) 20 gol atmışsa ve siz play-offa bile kalamamışsanız, takım olamamışsınız demektir. Bunun başka bir izahı yok.

İSMET HOCA OLMASAYDI 10 HAFTA ÖNCE HAVLU ATARDIK

İsmet Hoca, Çorumspor’a çok şey kattı. Ondan çok şey öğrendik. Yükümüzü çok hafifletti. Futbolda, böyle güzel bir adam çok zor bulunur.

Şunu net bir şekilde söyleyeyim ki, eğer ben devam etmiş olsaydım, kesinlikle İsmet Hoca ile devam ederdim. Ama, maalesef benim devam edip etmeyeceğimde belli değil. O yüzden, İsmet Hoca’yı en iyi şekilde, Çorumspor’a yakışır şekilde uğurlamak istedik. Şunu da rahatlıkla söylüyorum, İsmet Hoca olmasaydı biz 9-10 hafta önce havlu atardık.

İsmet Taşdemir ile bir gün mutlaka yolumuz kesişecek. Ben olmasam da kesişmeli. Çorumspor’a katacağı daha çok şey olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

SİZ ÖNCE ÇORUMSPOR’UN HESABINI SORUN

Toplantının son bölümünde sert açıklamalarda bulunup net mesajlar da veren Başkan Fatih Özcan, “Keşke devam etseydim. Ama maalesef belli değil. Gelişmeler var. Sarıyer maçından sonra her şeyi açıklayacağım.

Birileri bize hesap soracakmış. Onlara da hesap verelim. Ahlatcı, Belediye, Federasyon ve Spor Toto gelirlerini toplayın, iki ile çarpın, bunun iki katını ben veriyorum zaten. Kime, neyin hesabını soruyorsunuz. Ben açarsam hesabı, kimin ne yaptığını, oyuncular kadar prim alanları, sokakta yürüyemezler.

Siz, önce amatöre düşen Çorumspor’un hesabını sorun. Otel odalarında içilen ve Çorumspor’a fatura edilen viskilerin hesabını sorun, hadsizler” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

