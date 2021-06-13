Taha Özboyacı Türkiye şampiyonu

Antalya’da düzenlenen 11-13 Yaş Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Taha Özboyacı şampiyon olurken, Yusuf Eren Koçak ise üçüncülüğü elde etti.

Yurt genelinden çok sayıda güreşçinin katıldığı 11-13 Yaş Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda, 52 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Taha Özboyacı, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Yine, 30 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Yusuf Eren Koçak da, üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetimi, Türkiye üçüncüsü olan Yusuf Eren Koçak’ı tebrik etti.

(Spor Servisi)

