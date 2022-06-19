Taha Arslan’ın yeni adresi Niksar Belediye

Çorumlu futbolcu Taha Arslan, yeni sezon için Tokat’ın Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Niksar Belediye ile anlaştı.

Geçen sezonu Çorum’un BAL’daki temsilcisi Osmancık Belediyespor’da geçiren 25 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu, yeni sezon için Niksar Belediye’ye transfer oldu. Başarılı futbolcu, Osmancık ekibinde, 16 maçta 1.407 dakika süre alırken, 8 gol attı. Arslan, Bölgesel Amatör Lig’de ise, 52 karşılaşmaya çıktı ve fileleri 17 kez havalandırdı.

(Hüseyin AŞKIN)

