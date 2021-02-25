Tablo aynı

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off hesapları yapan Çorum FK, ikinci yarıdaki beşinci maçında deplasmanda Niğde Anadolu FK ile 0-0 berabere kalırken, puanını 33’e yükseltti ve play-off umutlarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, Niğde beraberliği ile sezonun ilk 5 maçında olduğu gibi 7 puan topladı.

PUANLAR YİNE SON 3 MAÇTA

Sezona sahasında Manisa FK karşısında aldığı 3-1’lik yenilgi ile başlayan Çorum FK, ikinci maçında deplasmanda Kocaelispor’a 3-0 kaybetti ve ilk 2 haftada puan alamadı.

İlk puanını üçüncü maçında evinde Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kalarak alan Çorum FK, ilk galibiyetinde ise deplasmanda İnegölspor’u 3-2 mağlup etti. Beşinci maçında sahasında Niğde Anadolu FK’yı 4-0’la geçen Çorum FK, böylece ilk 5 haftada 7 puan toplamış oldu.

Çorum FK, sezonun ikinci yarısındaki ilk 5 maçında aynı takımlara karşı yine 7 puan topladı. Manisa FK ve Kocaelispor’a bu kez 1-0’lık skorlarla yenilen Çorum FK, puanları ilk yarıda olduğu gibi Afyonspor, İnegölspor ve Niğde Anadolu FK’dan aldı.

Deplasmanda Afyonspor’u 1-0 yenen Çorum FK, sahasında İnegölspor’u 2-0’la geçerken, önceki gün de Niğde Anadolu FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda 7 puan topladılar.

GOL SAYISI DÜŞTÜ

Çorum FK, Manisa FK, Kocaelispor, Afyonspor, İnegölspor ve Niğde Anadolu FK ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda 9 gol atıp 9 gol yerken, ikinci yarıda ise aynı takımlara karşı attığı 3 gole karşılık kelesinde 2 gol gördü.

(Spor Servisi)

